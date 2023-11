Rafael Silva e o jogo com o Marítimo: «Fizemos por merecer mais e queremos retificar»

Depois da derrota diante do Marítimo, Rafael Silva considera importante que o Leixões responda da melhor maneira no próximo encontro para a Liga SABSEG, diante da U. Leiria."Vimos de um resultado negativo num jogo em que fizemos por merecer muito mais. Queremos retificar isso já em Leiria, no sábado. É mais um desafio de elevado grau de dificuldade, a exemplo do que sucede em praticamente todas as jornadas deste campeonato, e temos de nos apresentar ao nosso melhor nível para conseguir um bom resultado", revelou o defesa central, que tem sido preponderante para Pedro Ribeiro, vincando o seu estilo de jogo numa defesa a três centrais.O brasileiro elogiou o Estádio Dr. Magalhães Pessoa, considerando existirem "todas as condições para ser um grande espetáculo, num belo estádio". Sobre o jogo em si, considerou não existir grande diferença entre os plantéis das duas equipas. "Vão estar em campo duas boas equipas, com o único objetivo de somar os três pontos. É com esse pensamento que vamos entrar em campo. Como sempre, contamos com o importante apoio dos nossos incansáveis adeptos", concluiu o futebolista de 20 anos.O Leixões defronta a U. Leiria, este sábado, a partir das 18 horas.