Rücker: «Estou aqui para lutar até ao limite»

Concluída a formação no Leipzig, Anton Rücker chegou esta semana a Matosinhos para viver a primeira aventura sénior no Leixões e dá a entender que já se informou sobre o clube onde está envolvido agora.





"Pesquisei sobre o Leixões e fiquei fascinado com a história do clube e paixão dos adeptos. Estou ansioso por começar a jogar e sentir o apoio deles. Tudo o que ouvi do clube foi positivo. O plantel é composto por um misto de jogadores experientes e juventude e isso vai ajudar-me muito a evoluir, a todos os níveis", referiu o jogador alemão, de 19 anos.O defesa-central não vai ter reservas na entrega em prol da nova equipa: "Estou aqui para lutar até ao limite pelo Leixões. Vou dar o meu melhor, todos os dias, para que consigamos os objetivos propostos. Estou muito feliz e motivado", concluiu.