Reforço Zé Eduardo já marca ao serviço do Leixões

Apesar de ainda não ter sido oficializado como reforço, Zé Eduardo já 'causa estragos' ao serviço do Leixões. O jogador brasileiro, de 23 anos, abriu caminho à vitória dos matosinhenses frente ao Fafe, numa partida disputada na manhã deste sábado.O jogo terminou com um 2-0 no placard a favor dos bebés do Mar, tendo Thalis, médio que transita da época passada, apontado o segundo golo do encontro. Na tarde deste sábado, às 18 horas, o Leixões tem encontro marcado com a Sanjoanense no Estádio do Mar.A formação matosinhense inicia o campeonato no dia 8 de agosto, segunda-feira, frente ao Penafiel.