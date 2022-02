Reforços à espreita da estreia pelo Leixões

Os reforços Erivaldo, Lamine Doumbouya e Luan podem ser chamados pela primeira vez a jogo depois da chegada ao Estádio do Mar, no mercado de inverno.Os novos jogadores do Leixões estão cada vez mais integrados no grupo de trabalho, algo que dá margem ao treinador José Mota para os ter na ficha de jogo.Evrard Zag e Charles Atshimene, de resto, foram os primeiros reforços com honras de jogo, depois de se terem estreado na partida da última jornada frente ao Rio Ave.