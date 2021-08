Reforços dão vitória ao Leixões sobre o Fafe

O Leixões derrotou esta quarta-feira o Fafe, clube que vai atuar esta temporada na Liga 3, por 3-1, em mais um jogo de preparação para a nova época.





A poucos dias do arranque da 2ª Liga, a formação orientada por José Mota conseguiu uma vitória convincente no terreno do opositor, com os três golos do clube de Matosinhos a serem marcados por reforços: Thalis, Nildo Petrolina e Luan.A estreia do Leixões no campeonato está agendada para terça-feira, com uma receção ao Farense. Por enquanto, permanece a incógnita sobre se o impedimento de inscrever jogadores decretado pela FIFA será resolvido antes dessa partida, de forma a que as contratações dos Bebés do Mar para a nova temporada já possam ser utilizados.