Reforços do Leixões já estão a ser inscritos na Liga

Tal como a SAD do Leixões tinha indicado no final da semana passada, o impedimento de inscrição de novos jogadores devido a processos pendentes junto da FIFA já foi levantado e os reforços para o plantel de Pedro Ribeiro já começaram a ser inscritos na Liga Portugal.Como é possível confirmar no site oficial do organismo, o guarda-redes Ricardo Ribeiro, os defesas Fábio Baptista, Léo Bolgado, Ricardo Teixeira, Danrlei, Rafael Silva e Fernando Almeida, que esteve emprestado ao Granada B na época passada, os médios Renato Luís e Rafa Freitas, que voltou a ser cedido pelo Coimbra-MG, e o avançado Paulité já surgem na lista do plantel da formação de Matosinhos.Depois de ter estado extremamente limitado nas suas opções frente ao Feirense, no jogo da 1.ª fase da Allianz Cup, Pedro Ribeiro já terá um leque bem mais alargado de escolhas para o duelo com o Portimonense, este domingo, no duelo da 2.ª fase da competição. A partida arranca às 11 horas, no Estádio do Mar.