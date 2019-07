Regresso ao trabalho com Dinho condicionado

O Leixões voltou esta segunda-feira ao trabalho sob o comando de Carlos Pinto após dupla folga, no fim de semana, do plantel dos bebés do Mar. A equipa prepara a estreia na época oficial, domingo, às 16 horas, em receção ao Cova da Piedade para a Allianz Cup.





Dinho, avançado dos sub-23 que tem trabalhado com a equipa principal, é o único que apresenta condicionamentos físicos nesta fase. Antes da partida com os lisboetas, os matosinhenses defrontam o V. Guimarães B, na próxima quarta-feira, às 17 horas, no Estádio do Mar.