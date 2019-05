Regresso de Braga oficializado

O médio Braga (ex-Aves) é o primeiro reforço a ser apresentado pelo Leixões para a época 2019/20 na 2.ª Liga, tendo rubricado contrato válido por duas temporadas.





A poucos dias de completar 36 anos, Braga volta a um clube que representou entre 2008 e 2010, nas duas últimas épocas em que o Leixões esteve na I Liga, num momento em que a SAD procura dotar o plantel de capacidade para a partir de agosto lutar pelo regresso à divisão principal do futebol nacional.Braga esteve nas duas últimas épocas no Aves, da I Liga, clube com quem cessou contrato, chegando, por isso, a custo zero ao emblema de Matosinhos, sendo anunciado um dia depois da SAD ter confirmado a contratação de Carlos Pinto (ex-Famalicão) para ser o treinador.