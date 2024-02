Renato Soares deixa Leixões e deve rumar ao Sp. Covilhã

O Leixões anunciou, esta quarta-feira, ter chegado a acordo para o término antecipado do empréstimo de Renato Soares. Segundo apurou, o médio, que pertence ao Grémio Anápolis, vai prosseguir a carreira em Portugal, ao serviço do Sp. Covilhã, em busca de maior utilização.O brasileiro tinha chegado no verão a Matosinhos e participou em 21 encontros, assinando um golo e uma assistência. Apesar de ter tido o estatuto de titular durante um período da época, acabou por perder o espaço no onze dos leixonenses.