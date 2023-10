Renato Soares sobre o jogo com o V. Setúbal: «Estamos preparados para o desafio que vamos ter pela frente»

O Leixões vai enfrentar, este sábado, o V. Setúbal num encontro a contar para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal e beneficia, apesar da recente interdição do recinto desportivo , de jogar em casa, no Estádio do Mar."A paragem foi benéfica para melhorarmos alguns pormenores e continuarmos a crescer como equipa. Estamos preparados para o desafio que vamos ter pela frente, em que o único objetivo é o de vencer o Vitória FC e honrar a tradição do Leixões na Taça de Portugal", revelou Renato Soares, médio dos Bebés do Mar contratado esta época ao CRAC, do Brasil, esperando que a pausa internacional tenha sido um bom indicativo para acabar com esta sequência negativa dos matosinhenses. Nesse sentido, o jogador, de 24 anos, também se sente "adaptado" ao panorama do futebol português."Estou perfeitamente adaptado ao clube e ao futebol português. Trabalho sempre no limite para aproveitar as oportunidades que me surgem e ajudar o Leixões. Temos muita coisa para fazer e alegrias para dar aos nossos adeptos", vincou, esperando voltar a ser titular diante dos setubalenses, algo que já não acontece pelo Leixões desde a última eliminatória para a Taça de Portugal, diante do S. João de Vêr.O encontro está marcado para as 17 horas deste sábado.