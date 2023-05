Ricardo Moura: «Temos o desejo e ambição de terminar no melhor lugar da tabela classificativa»

Em declarações aos meios do clube, Ricardo Moura fez o lançamento da última jornada da época. O experiente guarda-redes afirmou que mesmo já tendo alcançado o objetivo da permanência, o Leixões ainda quer vencer e jogar bem na despedida da temporada."Queremos terminar a época da melhor forma, com a conquista de mais três pontos. Apesar de já termos garantido o objetivo da temporada, temos o desejo e ambição de terminar no melhor lugar da tabela classificativa. É com esse pensamento que vamos a Oliveira de Azeméis", disse o guardião português, de 34 anos, que ainda procura a estreia no campeonato esta época.Ricardo Moura deixou também elogios ao adversário. "É uma equipa que gosta de jogar um futebol ofensivo e com jogadores de qualidade", sublinhou, considerando que o duelo "tem todas as condições para ser um grande espetáculo" e que os jogadores da Armada do Mar vão "dar tudo o que estiver alcance para brindar os adeptos com uma vitória".O Leixões visita a UD Oliveirense neste domingo às 11h, em duelo válido pela última jornada da Liga Sabseg.