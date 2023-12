Ricardo Ribeiro e a visita ao Torreense: «Queremos quebrar a tradição»

Ricardo Ribeiro foi uma das figuras do Leixões na última jornada, segurando o nulo no final da partida com a U. Leiria (0-0), mesmo com 10 elementos em campo. Nesse sentido, o guarda-redes dos bebés do mar exige, agora, "o melhor nível" no encontro com o Torreense."Vamos ter pela frente um jogo de elevado grau de dificuldade, em que teremos de nos apresentar ao nosso melhor nível para conseguir um bom resultado. O Torreense tem uma excelente equipa, como comprova o lugar que ocupa [4º na 2ª Liga], e vai dificultar ao máximo a nossa tarefa", visou o guardião de 33 anos.Será mais uma deslocação difícil para os matosinhenses, a segunda seguida, depois de ir a Leiria, e agora, com o fantasma histórico de já não vencer em Torres Vedras há mais de meio século. "Sabemos que o Leixões não vence em Torres Vedras há mais de 70 anos e queremos muito quebrar essa tradição", atirou Ricardo Ribeiro, sendo garantido que a equipa "vai dar tudo" pelo emblema de Matosinhos no encontro com a formação de Rui Ferreira."Como sempre fazemos, vamos dar tudo por este emblema para, juntamente com os nossos adeptos que nos vão apoiar, regressar a Matosinhos com os três pontos", concluiu.O encontro vai ser disputado às 11h00 deste domingo, em Torres Vedras, a contar para a 12ª jornada da Liga Sabseg.