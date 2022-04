Ricardo Teixeira e a visita ao Trofense: «Não vamos facilitar»

Na antecâmara de mais uma jornada da Liga Sabseg, Ricardo Teixeira foi a voz do conjunto leixonense e garante que o objetivo passa por regressar aos bons resultados diante do Trofense, depois da derrota sofrida no último encontro."Vimos de um jogo com o Penafiel, onde o resultado não foi o desejado. Agora, procuramos dar continuidade ao ciclo que temos vindo a construir nesta segunda volta. A equipa está confiante", frisou.Frente a um adversário que está numa posição delicada na tabela classificativa, o defesa acredita que o encontro não será fácil: "Vai ser um jogo complicado. É um adversário que está numa fase difícil, precisa de pontos e não vai facilitar nada. Mas nós também não vamos facilitar. Vamos com o objetivo de ganhar, mesmo sendo fora".Com apenas 20 anos, o jovem jogador tem sido maioritariamente utilizado na equipa sub-23 e admite estar sempre à espreita de uma oportunidade na equipa principal: "Espero corresponder às expectativas do mister [José Mota]".A partida entre Trofense e Leixões está marcada para as 17h00 do próximo domingo.Autor: C.S.