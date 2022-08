Ricardo Teixeira e o estatuto de capitão: «É uma motivação extra»

Produto dos escalões de formação do Leixões, o central Ricardo Teixeira não escondeu o orgulho por envergar a braçadeira de capitão de equipa no jogo de segunda-feira, frente ao Penafiel."É com grande honra e enorme orgulho que fui capitão na equipa principal do Leixões. Já o tinha sido nos escalões inferiores e é uma responsabilidade acrescida. Porém, também é uma motivação extra para continuar a dar tudo por este emblema", referiu o jovem de 21 anos, que ganhou o seu lugar no plantel principal na reta final da época transata.Ricardo Teixeira deixou também elogios à equipa e adeptos pelo comportamento no jogo da jornada inaugural. "Em Penafiel, a equipa mostrou grande atitude e raça em todos os momentos do jogo e contamos com um espetacular apoio dos nossos adeptos, que nos ajudaram quando mais precisámos. Contamos com eles, já na segunda-feira, para nos ajudarem a vencer o Trofense", sublinhou, aos meios do clube.