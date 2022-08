Ricardo Teixeira: «É um sonho estar a afirmar-me no clube que me viu crescer»

O defesa Ricardo Teixeira fez esta sexta-feira o lançamento do duelo de domingo, frente ao Nacional, clube que o Leixões não vence desde 1994, tendo apenas quatro empates nos últimos 15 confrontos com os madeirenses."O Nacional é sempre um adversário difícil, que não vencemos há 28 anos, mas queremos dar continuidade ao bom início de época. O trabalho tem sido bom, temos tido bons resultados e queremos continuar assim", começou por dizer o jovem central, de 21 anos, que se vem afirmando na turma de Matosinhos: "É um sonho estar a afirmar-me na equipa principal do clube que me viu crescer."Ricardo Teixeira deixou ainda uma mensagem aos adeptos: "Temos sentido o apoio dos adeptos, em casa somos sempre mais fortes e esperamos uma bancada cheia para nos apoiar e tudo faremos para retribuir esse apoio."O Leixões recebe o Nacional no domingo, pelas 11 horas.