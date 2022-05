Ricardo Teixeira: «Tenho grandes expectativas em relação à próxima época»

Ricardo Teixeira, defesa do Leixões, classifica a época do clube de Matosinhos como "positiva, a nível coletivo e individual."O jovem, de 20 anos, confessou, aos meios do clube, sentir que "evoluiu a todos os níveis" esta temporada, em que disputou nove jogos pela equipa principal dos bebés do mar. O defesa, que representa o Leixões desde os 12 anos, reforçou ainda o orgulho e a confiança no clube que o viu crescer. "É um orgulho tremendo defender este símbolo e continuarei a dar o meu máximo pelo Leixões. Tenho grandes expectativas em relação à próxima época", concluiu.Em 2021/22, o jovem participou em nove jogos pela equipa principal.Autor: T.G.