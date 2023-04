Ricardo Valente castigado com dois jogos de suspensão por agressão no jogo com o Torreense

O Conselho de Disciplina da FPF anunciou, esta quinta-feira, ter sancionado Ricardo Valente, avançado do Leixões, com dois jogos de castigo. O ponta de lança, de 32 anos, foi expulso, com cartão vermelho direto, na partida diante do Torreense, do último sábado.Segundo consta no relatório do árbitro do encontro, o avançado "agrediu um adversário com uma estalada de mão aberta na zona da nuca (sem ser em disputa de bola)", ação que lhe valeu, além dos jogos de suspensão, uma multa de 714 euros.Assim sendo, Ricardo Valente está fora das opções do técnico Vítor Martins para as receções ao Mafra e ao B SAD.