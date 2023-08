Ricardo Valente: «Estamos preparados para um bom início de campeonato»

Na antecâmara do arranque da 2.ª Liga, que levará o Leixões ao terreno do Penafiel, Ricardo Valente mostrou-se confiante que a formação de Matosinhos será capaz de arrancar a prova da melhor maneira."Fizemos uma boa pré-época, a prestação nos dois jogos da Allianz Cup foi positiva, e estamos preparados para ter um bom início de campeonato. O grupo está forte, coeso e determinado em honrar a história do Leixões", referiu, aos meios do clube, o experiente avançado português.Ainda assim, Ricardo Valente não espera facilidades na visita ao durienses. "Jogar em Penafiel é sempre complicado. É um adversário com potencial e sabemos que só nos exibindo no máximo das nossas capacidades conseguiremos regressar a Matosinhos com os três pontos. É dessa forma que vamos abordar o jogo", afirmou, deixando ainda uma palavra aos adeptos: "Tenho certeza que vamos ter muito apoio nas bancadas. Os nossos adeptos serão muito importantes neste jogo e ao longo da temporada. Como sempre, contamos com eles."O Leixões defronta o Penafiel no próximo domingo, pelas 14 horas, em jogo da 1.ª jornada da Liga Sabseg.