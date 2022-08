Ricardo Valente: «Fui muito feliz no Leixões e preciso de voltar a sentir esse carinho»

De regresso a um clube onde foi bastante feliz, Ricardo Valente, agora com 31 anos, não escondeu a satisfação por voltar a vestir a camisola do Leixões, admitindo a forte ligação que mantém ao clube de Matosinhos."Fui muito feliz no Leixões. Tive uma passagem intensa, que me ajudou muito, e preciso de sentir novamente este carinho. Vi o jogo na segunda-feira e voltei a arrepiar-me com o calor dos adeptos. Também gostei do que vi do plantel. Jogadores de qualidade, jovens e com vontade, com um forte espírito de união e compromisso. Venho para ajudar", referiu o extremo português.Ricardo Valente mostrou-se também ansioso por regressar aos relvados: "Fui muito bem recebido por toda a gente. Agora, é trabalhar para ajudar a equipa, entrosar-me com os colegas e equipa técnica, ganhar a melhor forma física o mais rapidamente possível. Sinto saudades de jogar e estou ansioso por voltar. O nosso objetivo é ter cada vez mais gente no estádio e unir as gentes de Matosinhos. Gostava que nos apoiassem. Esta equipa precisa disso."O Leixões visita o Feirense no domingo, pelas 11 horas, em jogo da 3ª jornada da Liga Sabseg.