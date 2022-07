Rúben Araújo e a mudança para o Leixões: «Espero conquistar as pessoas da cidade com o meu futebol»

Considerado o melhor jogador da última edição do Campeonato de Portugal, no qual apontou 20 golos em 28 jogos pelo Belenenses, Rúben Araújo é um reforço sonante para o Leixões e, aos meios do clube, manifestou o desejo de vingar nos campeonatos profissionais."Fui considerado o melhor jogador do Campeonato de Portugal e isso dá-me muita motivação porque é sinal que o trabalho está a ser bem feito.e espero agora continuar a fazer a diferença nos campeonatos profissionais e estar ao nível pretendido", começou por dizer o avançado.Em relação aos objetivos para época, Rúben Araújo quer evoluir e mostrar porque razão foi contratado. "Objetivo passa por ajudar a equipa, em primeiro lugar, e depois por mostrar o meu futebol, conseguindo ter o maior número de minutos possível nos campeonatos profissionais e fazer aquilo para que me contrataram: golos", referiu, atirando: "Espero conquistar as pessoas da cidade com o meu futebol."O avançado, de 23 anos, explicou também a opção pelo Leixões para continuar a carreira. "Aceitei vir para o Leixões pela grandeza do clube. É um privilégio estar num clube que sempre acompanhei", referiu, considerando a formação de Matosinhos o clube ideal para si: "Potencia muitos jovens e está numa 2ª Liga, que é muito competitiva, e eu ambiciono chegar ainda mais alto. Foi também o clube que mais me desejou, um clube histórico, com uma grande massa adepta e espero fazer uma boa época."Finalmente, Rúben Araújo descreveu-se como um jogador forte na finalização, que gosta de jogar, mas que também sabe explorar as costas das defesas adversárias.