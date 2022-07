Rui Bruno: «Pré-época tem sido de extrema exigência»

Rui Bruno, reforço do Leixões para a temporada 2022/23, comentou com os meios do clube a pré-temporada dos matosinhenses, salientando a química do grupo orientado por Vítor Martins."A pré-época tem sido de extrema exigência e vai ser muito importante para nos ajudar a conseguir alcançar os objetivos. Há um excelente espírito de grupo entre todo o plantel e departamentos", afirmou o defesa-central, de 23 anos, que garantiu ainda que a equipa fará o seu melhor para agradar os simpatizantes."Tudo faremos para que os sócios e adeptos do Leixões sintam orgulho nesta equipa. Trabalharemos nos limites para lhes dar muitas alegrias", sublinhou o defesa, formado no Boavista.Natural de Vila Nova de Gaia, Rui Bruno chega esta época dos rivais do Leça, onde fez 31 jogos na época passada, no Campeonato de Portugal. Saltando a Liga 3, prepara-se para se estrear na Segunda Liga pelas portas do Leixões."É um orgulho enorme representar um clube com tanta história como o Leixões, que tem uma massa associativa fantástica", reforçou.T.G.