Continuar a ler

Na última época, o guarda-redes esteve ao serviço do Fafe, do campeonato do Portugal, disputando 27 jogos, com 17 golos sofridos.



Com 1,87 metros, o guarda-redes junta-se a Tony e Nuno Pereira como os guarda-redes ao serviço de Francisco Chaló para a época 2018/19, uma vez que André Ferreira regressou ao Benfica. Na última época, o guarda-redes esteve ao serviço do Fafe, do campeonato do Portugal, disputando 27 jogos, com 17 golos sofridos.Com 1,87 metros, o guarda-redes junta-se a Tony e Nuno Pereira como os guarda-redes ao serviço de Francisco Chaló para a época 2018/19, uma vez que André Ferreira regressou ao Benfica.

O guarda-redes Rui Nibra, antigo futebolista do Fafe, é reforço do Leixões para a próxima época, revelou o clube de Matosinhos na sua página oficial da SAD na rede Facebook.Rui Nibra, de 24 anos, que cumpriu a sua formação entre o Esposende, Boavista e Salgueiros, é a segunda contratação do Leixões, clube da 2.ª Liga, para a próxima época, após o anúncio da chegada do avançado João "Tarzan" Rodrigues (ex-Caldas).

Autor: Lusa