SAD do Leixões aceita castigo da subtração de um ponto para "salvaguardar interesses futuros"

A SAD do Leixões reagiu, em comunicado, à confirmação do castigo de subtração de um ponto no final da presente temporada, dando conta da decisão de não recorrer da decisão do Tribunal Central Administrativo do Sul (TCA) para instâncias superiores.Segundo informa a administração, a decisão foi tomada para "salvaguardar os interesses futuros" da formação de Matosinhos, fazendo com que a sanção seja aplicada esta temporada e não em 2023/24. A SAD sublinhou ainda ter "total confiança, admiração e respeito por todos os profissionais que diariamente defendem arduamente este símbolo, bem como pelos sócios e adeptos"."A Leixões SC - Futebol, SAD informa que, em dezembro passado, interpôs recurso do acórdão proferido pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) para o Tribunal Central Administrativo do Sul (TCA), da decisão de subtração de um (1) ponto.Tendo sido notificada do acórdão do TCA, que confirmou a decisão proferida anteriormente pelo TAD, esta Administração decidiu salvaguardar os interesses futuros do Leixões SC, optando por não recorrer desta decisão. Desta forma, a mesma torna-se executória na presente temporada, evitando que esta subtração possa ocorrer na época desportiva 2023/24.Certa que está a defender os superiores interesses do Leixões SC, não pensando única e exclusivamente no presente, a Administração tomou esta decisão em plena consciência, tendo total confiança, admiração e respeito por todos os profissionais que diariamente defendem arduamente este símbolo, bem como pelos sócios e adeptos que brilhantemente representam as nossas cores e cidade de Matosinhos."