SAD do Leixões agenda sessão de esclarecimento para os sócios

A SAD do Leixões anunciou, esta sexta-feira, que vai realizar uma sessão de esclarecimento sobre a sua gestão ao longo dos últimos dois anos, bem como de outros temas relevantes sobre a mesma.O evento está marcado para o dia 29 deste mês (sábado), pelas 15h30, no Auditório da Escola EB 2,3 de Matosinhos e será aberto a todos os sócios, adeptos e simpatizantes do Leixões.Segundo o comunicado, "a sessão de esclarecimento será feita pelo Presidente da SAD, André Castro, que estará disponível para responder às questões que lhe forem colocadas", naquela que será "uma iniciativa que tem como único objetivo informar a comunidade leixonense sobre tudo o que tem sido feito nos dois anos de presidência".