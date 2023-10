SAD do Leixões em contacto com a APCVD para levantar a interdição ao Estádio do Mar

Na sequência da notícia da interdição ao Estádio do Mar imposta pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), uma fonte próxima da SAD do Leixões informouque a administração tem realizado vários contactos nas últimas semanas junto da autoridade em questão, bem como da Liga Portugal e da Câmara Municipal de Matosinhos, no sentido de regularizar a situação.Na base da interdição está o facto da SAD do Leixões não ter ainda apresentado um regulamento interno de segurança, devidamente aprovado pela APCVD, algo necessário à luz da recente alteração do regime jurídico da segurança e combate ao racismo, xenofobia e intolerância nos espetáculos desportivos, que obriga os recintos desportivos que acolhem competições profissionais ou jogos de alto risco a ter esse documento.Nesse sentido, a administração do emblema de Matosinhos encontra-se a trabalhar em articulação com as entidades supramencionadas na reformulação do regulamento de segurança, que não se encontra em total conformidade com as exigências da APCVD, devido às obras de requalificação nas zonas envolventes do Estádio do Mar.Recorde-se que esta interdição não afeta a receção ao V. Setúbal, no sábado, para a Taça de Portugal. No entanto, já se aplicará no embate com o Belenenses, da 8.ª jornada da Liga Sabseg, agendado para 28 de outubro, caso a interdição não seja levantada até essa data.