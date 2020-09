SAD do Leixões esclarece novo Plano Especial de Revitalização

Depois de o Jornal de Negócios ter publicado uma notícia na qual falava de uma alteração no Plano Especial de Revitalização (PER) da SAD do Leixões, a entidade liderada por André Castro fez questão de explicar a situação.





Assegurando a sócios e adeptos que está em condições de cumprir o PER, a SAD do Leixões revelou ainda que as mudanças foram provocadas pela crise resultante da pandemia."Na sequência da notícia veiculada hoje por um jornal, o Conselho de Administração da Leixões SC – Futebol, SAD vem, por este meio, informar que a nossa Sociedade Anónima Desportiva se encontra em PER há vários anos, o qual tem vindo a ser reformulado quando as condições são oportunas.A reformulação do PER ocorreu no presente mês e deveu-se à crise resultante da pandemia da COVID-19. Com esta reformulação, a Leixões SAD consegue garantir aos seus sócios, simpatizantes e acionistas que se encontra em condições de cumprir o PER.Aproveitamos a oportunidade para referir que a SAD tem cumprido escrupulosamente os PER que foram aprovados e que, durante o dia de ontem, foi apresentado o recurso do processo Jogo Duplo, que nos permitirá, com toda a certeza, isentar o Leixões SAD das acusações injustas e infundadas que sofreu. Estamos e estaremos sempre um passo à frente na defesa daquelas que são os interesses maiores da nossa instituição.Não cederemos, nunca, a notícias que visam desestabilizar e por em causa o trabalho de recuperação financeira e desportiva do Leixões.Um trabalho que está à vista de todos"