SAD do Leixões marca sessão de esclarecimento para 3 de junho

A SAD do Leixões anunciou, esta terça-feira, a marcação de uma nova sessão de esclarecimento para o dia 3 de junho, pelas 15h30, que terá lugar no auditória da escol EB 2,3 de Matosinhos.Nesta reunião aberta a sócios e adeptos do Leixões, André Castro, presidente da SAD, fará um balanço da atual época desportiva e apresentará o projeto da administração para as próximas temporadas. Além disso, o dirigente estará disponível para responder a todas as questões que lhe forem colocadas."No local e sítio certo para debater todos os assuntos, a vossa presença é fundamental. Por um Leixões forte, transparente e unido", escreveu o clube, em comunicado nas redes sociais.