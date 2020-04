SAD do Leixões recomenda mudanças de fundo no futebol

O atual contexto de incerteza promovido pela pandemia de Covid-19 é visto pela SAD do Leixões como o momento certo para se fazerem mudanças de fundo no modelo competitivo do futebol nacional e, por essa razão, a sociedade já fez chegar uma recomendação à Liga e à FPF - à qual Record teve acesso - com possíveis alterações para todos os escalões.





Mudanças essas que visam promover, na ótica do emblema do Mar, uma competitividade transversal a todas as competições, pelo que nenhuma das provas existentes foi deixada de fora desta esboço. Da Liga NOS até aos campeonatos distritais, passando também pela Taça de Portugal, a SAD do Leixões propões vários ajustes. Por partes.Para os campeonatos profissionais no geral, o clube matosinhense começa por relançar a discussão sobre a centralização dos direitos televisivos, medida que permitiria a "melhor distribuição de receitas". Já sobre a 2ª Liga em concreto, a proposta passa por aumentar para três o número de subidas a este escalão e o número de descidas, retirar o paraquedas financeiro e introduzir VAR e transmissões televisivas em todos os jogos.No entanto, as sugestões abrangem também a secção não profissional. Neste capítulo, a SAD do Leixões propõe a criação de uma "3ª Liga semiprofissional", com 18 equipas: as atuais quatro primeiras de cada série do Campeonato de Portugal, juntando-se a estas, por convite, o Sporting B e o Marítimo B. No fundo, este terceiro escalão ficaria imediatamente acima do Campeonato de Portugal na hierarquia, o que levaria também a mudanças na atual terceira prova. Assim, o novo modelo reduziria para três as séries: Norte, Centro e Sul, cada uma com 20 equipas. Já os distritais seriam divididos em quatro zonas e subiriam, no total, 12 equipas ao Campeonato de Portugal, descendo quatro de cada série.Para evitar ‘repescagens’, a SAD do Leixões sugere que entrem na Taça de Portugal 18 equipas da 1ª Liga, 16 da 2ª Liga, 14 da 3ª Liga, 54 do Campeonato de Portugal, 44 finalistas das Taças das Associações e 22 vencedores dos distritais.Na 1.ª eliminatória entrariam 120 equipas (finalistas das Taças das associações + 22 campeões distritais + 54 equipas do novo Campeonato de Portugal); na 2.ª eliminatória marcariam presença 92 equipas (60 da 1.ª eliminatória + 16 equipas da 2.ª Liga + 16 da 3.ª Liga); e na 3.ª eliminatória estariam 64 equipas (46 da 2.ª eliminatória + 18 da 1.ª Liga). Nas restantes fases, a competição seguiria o seu percurso normal.