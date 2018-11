Salto de Bernardo vale renovação

Esta temporada está a ser diferente de todas as anteriores para Bernardo. O médio, de 20 anos, conseguiu finalmente ganhar o seu espaço na equipa principal do Leixões e o seu empenho e talento levaram a SAD a avançar para a renovação do seu vínculo. Bernardo assinou até 2021 e está, agora, protegido por uma cláusula de rescisão de 1 milhão de euros.

Esta decisão da administração de Paulo Lopo surge na sequência das recentes exibições do jogador, que concluiu a sua formação já no emblema de Matosinhos. O salto para os seniores é que foi complicado. Em 2016/17 ainda fez dois jogos no Leixões, mas foi depois emprestado ao Pedras Rubras, ao passo que na temporada passada esteve cedido ao Trofense.

O regresso ao Estádio do Mar afigurava-se como nova oportunidade para Bernardo agarrar um lugar no plantel e a verdade é que convenceu o técnico Filipe Gouveia de que merecia um lugar no grupo. Bernardo Martins foi titular pela primeira vez na 3ª jornada, diante do Estoril. Desde então só não jogou por impedimento disciplinar, sinal do peso que já adquiriu na manobra ofensiva da equipa de Matosinhos.

Bernardo não escondeu a alegria pela renovação do contrato. "Fico muito contente por continuar ligado ao Leixões. Agora, há que continuar a trabalhar. Sou muito jovem e nada está conquistado. Tenho de ajudar o Leixões porque só assim continuarei a ser valorizado", afirmou.



Lopo pondera lista para o clube



Paulo Lopo, presidente da SAD, poderá entrar na corrida pela presidência do clube. "Admito apresentar candidatura se falharem os esforços para se obter uma lista de consenso", disse à Lusa, explicando que a autarquia está a tentar que "seja encontrada uma lista de consenso".