Sapara reage aos insultos racistas: «Nunca me senti tão desrespeitado, humilhado e desiludido»

Depois do comunicado oficial do Leixões a denunciar os insultos racistas que foram dirigidos ao jogador Sapara após o encontro de segunda-feira, frente ao Chaves, o extremo nigeriano, que marcou inclusivamente o golo da turma de Matosinhos no empate a uma bola de onte, também já reagiu nas suas redes sociais, afirmando ter-se sentido "desrespeitado, humilhado e desiludido".Confirmando ter sido cuspido por um adepto do Leixões, o jogador de 26 anos manifestou o desejo que "a pessoa em questão seja responsabilizada pelos seus atos", pedindo ainda "mais empatia e respeito para com os jogadores", uma vez que "o Futebol não é só os 90 minutos e as compensações que todos vêem e envolve muito mais do que isso, dentro ou fora de campo"."O Futebol para mim é das maiores bênçãos que alguma vez tive mas, por outro lado, consegue ser muito injusto e ingrato. Não é segredo nem novidade para ninguém o desrespeito que há muitas vezes para com os jogadores, mas ontem, fui alvo do maior resrepeito em toda a minha carreira até ao momento.No jogo de ontem frente ao GD Chaves, o resultado pode não ter sido o esperado mas eu considero que tive um bom desempenho e sei que quem viu e acompanhou o jogo pode concordar com o mesmo. No final do jogo, um adepto do Leixões dirigiu-se a mim e atacou cuspindo-me na cara sem motivo válido nenhum (sem esquecer que estamos todos os dias a lutar contrar uma Pandemia que não nos quer dar tréguas). Nunca me senti tão desrespeitado, humilhado e desiludido como ainda me sinto agora, o Leixões tem uma enchente de adeptos fantásticos, mas ontem também aprendi que tem adeptos ingratos e sem noção.Tanto o Presidente como o Diretor Desportivo estão ocorrentes deste incidente que exige ação imediata dos mesmos para que a pessoa em questão seja responsabilizada pelos seus atos. Eu nunca mais aceitarei qualquer ação de desrespeito, principalmente como este que acabo de descrever, ninguém tem o direito de desrespeitar ninguém assim ou de qualquer outra forma.O Futebol não é fácil, não é só entrar em campo e tentar fazer com que a equipa ganhe, e principalmente o Futebol não é só os 90 minutos e as compensações que todos vêem, o Futebol envolve muito mais do que isso, seja dento ou fora do campo. Mais empatia e respeito para com os jogadores, por favor. Todos nós, todos os dias, tentamos dar o nosso melhor no que fazemos independentemente das situações de vida ou profissões".