Sapara: «Vai ser difícil mas vamos fazer de tudo para ganhar»

O Leixões, que tem apresentado uma forma negativa, vai receber o Feirense, primeiro classificado, e Adewale Sapara, uma das figuras dos Bebés do Mar, já abordou a partida contra os fogaceiros.





"Vamos jogar com o primeiro classificado e, por isso, será sempre difícil, mas vamos fazer de tudo para ganhar", revelou o extremo, esperando também uma casa recheada de adeptos leixonenses, destacando a sua importância para as ambições do grupo.Para terminar, o jogador de 26 anos falou sobre as suas ambições para a partida de domingo: "Pretendemos vencer e ganhar os três pontos. Espero ajudar com pelo menos um golo, mas o importante é mesmo vencermos, para dar a volta aos maus resultados".