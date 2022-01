Seck: «A vitória na última jornada trouxe-nos confiança»

O Leixões quer aproveitar o embalo do triunfo em Faro para dar uma boa resposta frente ao Chaves, tal como explicou Seck."Foi um jogo [contra o Farense] no qual lutámos muito, foi uma vitória que trouxe confiança à nossa equipa. Foi algo muito importante para nós. Os treinos estão a correr bem, é normal depois de uma vitória. Sabemos que o Chaves é uma boa equipa, mas só temos de pensar em nós, jogar e tentar somar pontos", começou por dizer o lateral.O camisola 44 dos bebés do Mar perspetivou ainda o que falta jogar nesta temporada: "Temos de fazer uma boa 2ª volta, isso é determinante. Temos de encarar todos os jogos com trabalho e com vontade, tal como aconteceu contra o Farense".