Seck: «Rio Ave é uma grande equipa, mas vamos tentar somar pontos»

Com o embate com o Rio Ave a aproximar-se, Seck, lateral-esquerdo do Leixões, fez uma curta antevisão ao encontro e realçou a vontade de somar pontos frente a um adversário de qualidade.





"Nós pensamos jogo a jogo e sabemos que o Rio Ave é uma grande equipa, mas vamos fazer o nosso jogo e tentar somar pontos", afirmou aos canais do clube, antes de destacar o bom momento que a equipa atravessa."O último jogo foi muito importante, estivemos bem e a vitória deu-nos mais confiança. Este é um grupo muito forte e estamos bem. Espero que continuemos assim, porque temos uma equipa muito boa, somos quase uma família e esperamos conseguir bons resultados em todos os jogos", sublinhou o lateral senegalês.O Leixões visita o Rio Ave no sábado, em jogo a contar para a 4ª jornada da Liga SABSEG.