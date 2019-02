SEF notifica para abandono do país sete jogadores jovens do Leixões

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) notificou esta quinta-feira para abandono voluntário do país sete futebolistas dos sub-19 e sub-18 do Leixões, por permanência irregular em Portugal.Além da questão do Leixões, o SEF disse ainda ter feito uma ação de fiscalização em Évora a "duas associações desportivas - Sport Clube Alcaçovense e Grupo Estrela Escouralense -, onde foram identificados 15 cidadãos estrangeiros, todos eles em situação regular".O presidente da SAD do Leixões, Paulo Lopo, disse à Lusa que a notificação se deve a uma "questão processual", motivada pela alteração na forma como passaram a ser feitos no portal do SEF os pedidos de visto e de permanência aos imigrantes, afastando a iminência de saída do país dos jogadores."Até há época passada os pedidos eram feitos por via manual e, entretanto, passaram a ser por via digital. Ou seja, eles não estão irregulares, porque caso assim fosse não estariam inscritos nem a competir", argumentou o líder da SAD.O líder dos matosinhenses considera que "o que se passou foi que a inscrição dos sete jogadores foi feita pela via manual" e que agora está "a proceder à introdução nesse novo portal dos dados dos jogadores e a regularização, no que diz respeito ao Leixões, ficará completa hoje".Em causa estão jogadores africanos e brasileiros das equipas sub-19 e sub-18, esclareceu Paulo Lopo.O dirigente manifestou-se surpreendido por o comunicado do SEF dar conta ainda do levantamento de um "procedimento contraordenacional ao clube", afirmando que os inspetores do SEF que estiveram na quarta-feira no Leixões "foram até bastante pedagógicos, explicado o que tinha de ser feito para a regularização".