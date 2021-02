Segurança defensiva do Leixões em crescendo

Depois de um início de época complicado, o Leixões parece ter conseguido estabilidade em termos de resultados, sendo prova disso o facto de a equipa ter pontuado nos últimos sete encontros. No entanto, há outro dado importante que ajuda a explicar o crescimento dos matosinhenses.





No referido período de sete jogos sem perder, os bebés do Mar sofreram apenas quatro golos. Se três desses golos significaram empates (Casa Pia, Académica, UD Oliveirense), o outro foi sofrido no triunfo frente ao FC Porto B (2-1). Para além disso, devido ao facto de Beto ter testado positivo à Covid-19, este registo foi alcançado com dois guarda-redes diferentes: o internacional português foi lançado em quatro partidas e Stefanovic em três.Agora o objetivo do Leixões passa por dar continuidade a este bom momento defensivo frente ao Arouca. O encontro está marcado para as 17 horas deste sábado.