Sinal de união deu ainda mais força ao Mar

Numa série de 12 jogos sem conhecer o sabor da derrota, igualando um registo que já não se verificava desde 2005/06, o Leixões é uma das equipas em melhor forma no futebol português e arrancou a todo o gás a fase de grupos da Allianz Cup, somando duas vitórias em outros tantos encontros.Embora a sequência de invencibilidade da turma de Vítor Martins tenha começado antes disso, a sessão de esclarecimento promovida pela SAD, no final de outubro, e que terminou com mensagens de união e o apaziguar dos diferendos com a direção do clube e a própria massa adepta, parece ter sido o 'clique' para catapultar a equipa de Matosinhos para um nível ainda mais elevado.Nos seis jogos disputados desde a supracitada reunião, o Leixões somou cinco vitórias e um empate em seis encontros, que prolongaram a sequência sem derrotas que tinha começado seis partidas antes e que contava com quatro igualdades e dois triunfos.O bom momento será agora colocado à prova pelo Arouca, da Liga Bwin, quando as equipas se defrontarem, no dia 4 de dezembro. Ainda com vários dias até esse compromisso, o plantel iniciou entretanto um pequeno período de descanso, voltando aos treinos no início da próxima semana.