Sobem para 19 os casos de Covid-19 no Leixões

O Leixões continua a debater-se com a gravidade de um surto de Covid-19 que já subiu para um total de 19 infetados nesta sexta-feira. A SAD dos matosinhenses informou da deteção de mais quatro casos positivos na "estrutura do futebol profissional" leixonense.





"Mais 4 casos positivos de Covid-19A Leixões SC – Futebol, SAD informa que foram detetados mais quatro casos positivos nos testes de diagnóstico Covid-19 realizados à estrutura do futebol profissional, no dia de ontem. Estes quatro elementos encontravam-se em isolamento profilático.Neste momento, são 19 os casos positivos na estrutura do futebol profissional. Todos eles encontram-se isolados, seguindo as normas da Direção Geral de Saúde (DGS).Nove elementos da estrutura encontram-se em isolamento profilático desde a passada terça-feira."