«Sócios, somos a vacina contra o vírus SAD»: tarjas em Matosinhos contestam SAD do Leixões

Depois do Estádio do Mar ter sido vandalizado no último dia 13, a contestação dos adeptos do Leixões em relação à SAD que gere o futebol profissional do clube parece não ter fim, uma vez que, nesta sexta-feira, foram vistas várias tarjas pela cidade de Matosinhos com mensagens bem claras e explícitas a visar a sociedade desportiva liderada por Paulo Lopo.





"Sócios, somos a vacina contra o vírus SAD!", "Unidos podemos reavivar a identidade à Leixões!", "SAD, basta de faltas de respeito!", "Queremos um digno Leixões, nem que seja nas mais baixas divisões", "Obrigado aos símbolos maltratados!", "SAD, queremos cultura à Leixões. Basta de encenações!" foram algumas das frases afixadas em vários pontos de Matosinhos, inclusive no centro da cidade e até junto ao Estádio do Mar.Entretanto, Paulo Lopo já recorreu ao Facebook para reagir às tarjas e mensagens que o visaram: "As pessoas que gostam verdadeiramente do Leixões não fazem o que esta meia dúzia de delinquentes fez. Enfim, os verdadeiros que tirem as suas conclusões!"(notícia atualizada às 16h39)