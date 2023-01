Stefanovic antevê Famalicão: «Vamos sempre tentar ganhar seja em que competição for»

Apesar de ter perdido os últimos três embates, a confiança parece não estar abalado no seio do grupo de trabalho do Leixões. No lançamento ao embate de terça-feira, frente ao Famalicão, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, Igor Stefanovic falou num "jogo com sabor especial" e realçou a vontade de triunfar."É um jogo contra um adversário de 1.ª Liga, que tem feito bons jogos e possui muita qualidade no plantel, com vários jovens a afirmarem-se. Será um jogo com sabor especial e diferente, porque o Leixões já chegou duas vezes à final da Taça de Portugal, vencendo uma, e temos a oportunidade de voltar a disputar uns oitavos de final na nossa casa. Espero que tenhamos o estádio cheio", disse o experiente guardião, aos meios do clube, mostrando-se otimista: "As expectativas são boas. Seja em que jogo for, em que competição for, contra quem for, vamos sempre tentar ganhar, ainda para mais diante dos nossos adeptos, e espero que o jogo corra a nosso favor."Ainda sobre a derrota na receção ao líder do Moreirense, Stefanovic considerou que a equipa fez por merecer outro resultado. "Contra o Moreirense, fizemos um jogo muito bem conseguido, mas infelizmente não conseguimos conquistar qualquer ponto, mas merecíamos bem mais. A equipa está bem, como se tem visto nos jogos passados, a praticar bom futebol e temos mostrado uma boa organização defensiva e ofensiva. Estamos prontos para este embate", finalizou.O Leixões recebe o Famalicão na terça-feira, pelas 18h45, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal.