Stefanovic e o duelo com o Vilafranquense: «É o momento de dar uma resposta à Leixões»

"É o momento de dar uma resposta à Leixões. Jogamos em casa e temos a obrigação de fazer um grande jogo para vencer o Vilafranquense. Sabemos que é um adversário difícil de bater e, por isso, temos de estar muito determinados e concentrados em todos os momentos do jogo", disse o guardião sérvio, que cumpriu o jogo 50 pelo clube de Matosinhos na última jornada.

Tendo em conta a importância da partida, Stefanovic deixou também um apelo aos adeptos. "É o último jogo do campeonato no Estádio do Mar e a presença dos nossos adeptos é fundamental. O apoio deles é essencial para nós e contamos muito como isso", terminou.





O duelo entre Leixões e Vilafranquense está marcado para sexta-feira, pelas 18 horas.

