Stefanovic: «Entrámos praticamente a perder, ficámos com um a menos. Contra um adversário destes fica difícil»

Titular na baliza do Leixões, Igor Stefanovic lamentou o desaire sofrido diante do FC Porto , considerando na sua análise que os de Matosinhos acabaram penalizados por terem jogado toda a segunda parte com menos um elemento."Foi um jogo difícil como esperávamos. Entrámos praticamente a perder, ficámos cedo com um jogador a menos, e contra um adversário destes fica mais difícil. Foi um jogo bem disputado, perdemos quase no último desespero do jogo, mas foi interessante para nós valorizar e mostrar o que temos no plantel. Queremos passar bem o Natal e regressar da melhor maneira ao nosso trabalho.""Sou um dos mais experientes, se não o mais experiente do plantel, estou aqui para dar o meu melhor e tentar ajudar os mais jovens para termos mais qualidade e fazer melhores jogos", finalizou.