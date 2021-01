Stojkovic acerta rescisão de contrato com o Leixões

O Leixões anunciou, esta quinta-feira, ter chegado a acordo com Vladimir Stojkovic para a rescisão de contrato do jogador. Chegado a Matosinhos no início da presente temporada, o guarda-redes, de 24 anos, alinhou em três jogos pelo conjunto agora comandado por José Mota.





"A Leixões SC – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o futebolista Vladimir Stojkovic para a rescisão amigável do contrato laboral que unia as duas partes.Ao Vladimir Stojkovic, a Leixões SC – Futebol, SAD agradece todo o profissionalismo, compromisso e dedicação com que sempre representou esta instituição, desejando-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais. Obrigado, Vladimir Stojkovic", podia ler-se no comunicado do Leixões.Após o empate com a Académica, os bebés do Mar, que contam com Beto, Stefanovic e Tiago Silva para a baliza, preparam agora a visita ao reduto do Casa Pia.