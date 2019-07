Sub-23 do Leixões iniciam pré-temporada segunda-feira

Uma semana depois da equipa principal, os sub-23 vão começar a pré-época, na próxima segunda-feira, no Complexo Desportivo de Lavra, com apresentação marcada para as 15h.





O treinador Rui Borges, que conseguiu um 3º lugar na 1ª divisão pelos juniores na temporada passada, irá orientar este conjunto que terá, por certo, uma ligação mais estreita com a equipa principal.O técnico e dois jogadores estarão à disposição da comunicação social para prestarem declarações no tiro de partida de 2019/20.