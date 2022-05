Thalis com suspensão de dois jogos

A goleada sofrida (5-1) não foi a única coisa negativa que o Leixões tirou da partida frente ao Casa Pia, na última jornada da Liga Sabseg. Expulso nesse encontro, Thalis ficou agora a saber que foi suspenso em dois jogos.Segundo o relatório do Conselho de Disciplina da Federação, o médio "entrou desola sobre a zona do joelho de um adversário com força excessiva, pondo em causa a integridade fisica do mesmo". Assim, o jogador brasileiro recebeu um castigo que terá de cumprir no futuro.Na época que agora finda, Thalis apontou três golos em 29 encontros.