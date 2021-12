Thalis quer regressar às vitórias: «O grupo mantém-se forte e focado»

Sem vencer há quatro jogos, o Leixões vai tentar reencontrar-se com os triunfos, no sábado, na visita ao FC Porto B, em jogo da 13ª jornada da Liga Sabseg. Thalis, extremo da formação de Matosinhos, destacou essa mesma vontade na antevisão à partida."A expectativa é a melhor possível. Queremos colocar em campo aquilo que temos treinado e que o mister pede para realizar nos jogos", começou por dizer o brasileiro de 25 anos, ao canais do clube, continuando: "É mais um jogo importante para voltarmos a vencer e recolocar o Leixões na parte superior da tabela e continuarmos o nosso caminho. O grupo mantém-se forte e focado no nosso objectivo, que é voltar às vitórias. Temos de saber sentir o momento do jogo e saber o que ele está a pedir".Escolha habitual de José Mota para o onze, Thalis leva dez jogos realizados esta época, tendo já apontado um golo.