Thalis: «Queremos retificar a imagem do último jogo»

#Thalis



É fantástico voltar a jogar em casa e contamos com um grande apoio dos nossos adeptos para darmos uma boa resposta, após um jogo em que não estivemos ao nosso nível. Queremos retificar essa imagem e dar-lhes uma grande alegria. #ArmadaDoMar #LSCMFC #Thalis pic.twitter.com/XDvnSYT1zU — Leixões SC - Futebol, SAD (@leixoessad) January 3, 2023

Depois da derrota na última jornada, na visita ao B SAD, o Leixões regressa, mais um mês depois, ao Estádio do Mar com uma difícil receção ao Moreirense, atual líder da Liga Sabseg. No lançamento da partida, Thalis manifestou a satisfação por voltar a jogar diante dos seus adeptos e a vontade de responder à última exibição."É fantástico voltar a jogar em casa e contamos com um grande apoio dos nossos adeptos para darmos uma boa resposta, após um jogo em que não estivemos ao nosso nível. Queremos retificar essa imagem e dar-lhes uma grande alegria", disse o criativo, de 26 anos, a cumprir a segunda temporada no clube de Matosinhos.Sobre o adversário, Thalis reconheceu a sua valia, mas mostrou-se confiante na obtenção de um resultado. "O Moreirense tem uma grande equipa, é líder do campeonato, e estamos à espera de um jogo de elevado grau de dificuldade. No entanto, a nossa equipa também já demonstrou que tem muita qualidade e vamos entrar em campo focados na conquista dos três pontos. Acredito que vai ser um grande espetáculo, entre duas equipas que gostam de jogar futebol", frisou.O Leixões recebe o Moreirense esta quinta-feira, pelas 18 horas.