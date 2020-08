Tiago Fernandes: «A equipa está preparada para a competitividade da 2.ª Liga»

O Leixões terminou, este sábado, mais uma semana de trabalho e o treinador Tiago Fernandes aproveitou para fazer um balanço daquilo que tem sido a pré-época dos matosinhenses. O técnico salientou a importância de os jogadores perceberem a exigência do Leixões e apelou ao apoio dos adeptos ao longo da temporada.





"Tem sido uma pré-época bastante produtiva. O nosso objetivo nas primeiras seis semanas foi conhecer o plantel profundamente e dar ritmo competitivo de forma gradual a todos os jogadores. Sabemos que esta equipa está focada e preparada para a competitividade e para as adversidades que há na 2ª Liga. Temos de ter uma equipa competitiva e com vontade de entrar em todos os jogos para vencer. O Leixões é um clube que nos obriga à exigência máxima e queremos jogadores com essa ambição e com essa vontade de representar um clube tão grande como o Leixões", começou por explicar Tiago Fernandes.O treinador descreveu ainda que tipo de equipa é que os adeptos dos bebés do Mar podem esperar, dando garantias de que a aposta na juventude vai ser uma realidade ao longo do ano: "O grupo quer uma união muito grande entre todos nós. Temos saudades dos adeptos, quem vem treinar ou jogar para o Leixões a primeira coisa que fala é nos adeptos fantásticos. Queremos que eles venham interagir connosco e que nos ajudem a ultrapassar cada adversário. Vão ter uma equipa humilde, competitiva e orgulhosa por representar o Leixões. É um ano no qual queremos apostar em jogadores jovens e que vão procurar o seu espaço. É importante que eles sintam que os jogadores que chegam estão aqui para ajudar no trabalho que tem sido desenvolvido".