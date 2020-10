Tiago Fernandes deixa o Leixões e João Eusébio assume a transição

Tiago Fernandes está de saída do Leixões. Após o empate entre os matosinhenses e o Ac. Viseu, clube e treinador acertaram a rescisão de contrato, numa decisão que deve ser oficializada nas próximas horas. João Eusébio, até agora coordenador técnico, assumirá o comando da equipa, fazendo a transição até à chegada do novo timoneiro.





Tiago Fernandes deixa assim o Leixões depois de cinco jogos. Neste período, o técnico somou três empates e duas derrotas, saíndo do clube sem qualquer triunfo somado. Os próximos dias devem trazer novidades quanto ao sucessor de Tiago Fernandes no comando técnico do Leixões.Depois de vários anos a trabalhar na formação do Sporting, Tiago Fernandes passou pela equipa principal dos leões, pelo Chaves e pelo Estoril antes da aventura na formação da cidade de Matosinhos.