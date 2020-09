Tiago Fernandes: «Entrar com o pé direito e atitude competitiva»

O Leixões recebe amanhã, às 16 horas, o Casa Pia, e Tiago Fernandes espera que a sua equipa comece a nova edição da 2ª Liga com razões para fazer o técnico sorrir na sua estreia em jogos oficiais pelos de Matosinhos.





"É importante encararmos esta época e esta 2ª Liga como mais um desafio. Somos uma equipa que foi preparada ao mais alto nível para enfrentar esta prova. Que possamos entrar com o pé direito, que todos os jogadores tenham uma boa atitude competitiva", antecipou o treinador em declarações aos meios de comunicação da SAD leixonense.Foram longos seis meses sem o Leixões competir e Tiago Fernandes reconhece a falta de ritmo, o que não invalida a luta arreigada pelo triunfo. "O que é normal é haver falta de ritmo competitivo. É completamente diferente um jogo particular de um jogo oficial. O registo é completamente diferente. Há jogadores com falta de ritmo e a adaptar-se à nova equipa, mas queremos proporcionar um bom espetáculo", frisou.Por último, o treinador, de 39 anos, deixou uma palavra aos dedicados adeptos do clube que, pelas razões óbvias e conhecidas, não vão poder sentar-se nas bancadas do Estádio do Mar: "O calor aqui em Matosinhos é fantástico. Mesmo os adeptos não estando cá como 12º jogador, sei que vão estar a torcer por nós."