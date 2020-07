Tiago Fernandes: «Quero fazer história num clube tão bonito»

Tiago Fernandes foi esta sexta-feira apresentado como o novo treinador do Leixões e, nas primeiras declarações como novo timoneiro da Armada do Mar, tratou de deixar clara a missão a que se propõe. O técnico chega a Matosinhos com a ambição em alta e cheio de vontade de fazer história num clube que considerou "tão bonito" e com um grande passado.





"Este é um clube que qualquer treinador deseja treinar. É um clube com uma história muito bonita e o que nós queremos fazer é dignificar a camisola com boas exibições e com uma equipa aguerrida e competitiva. É a isso que um clube como o Leixões obriga. A mística, os adeptos, o clube. Foi fácil chegar a acordo. É um clube histórico e qualquer treinador ambiciona treinar um clube como este. Quero dar alegrias a estes adeptos e fazer história num clube tão bonito como o Leixões", apontou o técnico, aos meios leixonenses, deixando ainda um apelo aos adeptos."Peço que acreditem no projeto. Estamos focados em dar alegrias e será mais fácil com todos a puxar para o mesmo lado. Contamos com os adeptos porque eles são fundamentais. Quem vem treinar o Leixões tem de contar com estes adeptos, que são fantásticos", referiu o técnico, de 38 anos, que será acompanhado por João Nuno, Cristiano Couto, Gonçalo Ambrósio e Paulo Cunha nesta experiência